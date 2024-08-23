Активисты обнаружили на улицах Нагатинского Затона и Царицына 19 брошенных автомобилей

Фото: Валерия Васехова

Активисты проекта "Безопасная столица" за летний период провели 14 рейдов по выявлению брошенных разукомплектованных транспортных средств в районах Нагатинский Затон и Царицыно. В итоге было обнаружено 19 брошенных автомобилей. Об этом рассказал координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов.

"Освобождать улицы и дворы от брошенного владельцами транспорта – важная часть работы по обеспечению их безопасности, поэтому мы регулярно проводим такие рейды по просьбе активных жителей. В районе Царицыно было выявлено 9 таких автомобилей, а в Нагатинском Затоне – 10. По всем были составлены обращения в управы районов. В итоге 2 автомобиля переместили с улиц на спецстоянку, у четырех нашли собственников, которые самостоятельно убрали "автохлам" с дворовых территорий. По остальным машинам ведется поиск собственников – на этот процесс предусмотрено 30 дней с момента подачи обращения", – рассказал Александр Лиханов.

Он также отметил, что один из обнаруженных автомобилей принадлежит участнику СВО, который два года находится в зоне боевых действий. Но соседи не оставили автомобиль без присмотра – накачали колеса и накрыли тентом, поэтому убирать его из двора не пришлось.

"Мы продолжаем рейды и мониторим ситуацию с брошенными автомобилями, собственники которых пока не обнаружились. Также ведем профилактическую работу с населением, предупреждая о потенциальных рисках, которыми безответственные автовладельцы подвергают соседей. Ведь брошенный транспорт не только портит внешний вид улиц и дворов, но и препятствует проезду спецтранспорта. Важно подумать и о детях, для которых "автохлам" нередко становится местом для опасных игр", – подчеркнул Лиханов.

Он также напомнил, что любой желающий, заметивший бесхозный транспорт, может оставить обращение на сайте "Наш город", указав номер и место его стоянки, а также прикрепить его фото.

Ранее рейд по выявлению брошенных автомобилей прошел и на востоке города. Активисты искали такие машины во дворах домов в районе Преображенское. По словам координатора при уполномоченном по правам ребенка в ВАО столицы Петра Потапова, бесхозные авто не просто занимают место и портят вид, но и вызывают тревогу у жителей за собственную безопасность.