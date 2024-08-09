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09 августа, 21:15

Безопасность

Рейд по выявлению брошенных автомобилей прошел на востоке Москвы

Рейд по выявлению брошенных автомобилей прошел на востоке Москвы

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Рейд по выявлению брошенных автомобилей прошел на востоке Москвы. Активисты искали такие авто во дворах домов в районе Преображенское.

По словам координатора при уполномоченном по правам ребенка в ВАО столицы Петра Потапова, бесхозные авто не просто занимают место и портят вид, но и вызывают тревогу у жителей за собственную безопасность.

Сначала транспорт увезут на спецстоянку, где он будет ожидать своего владельца. Если его не найдут, то авто отправят на утилизацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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