Рейд по выявлению брошенных автомобилей прошел на востоке Москвы. Активисты искали такие авто во дворах домов в районе Преображенское.

По словам координатора при уполномоченном по правам ребенка в ВАО столицы Петра Потапова, бесхозные авто не просто занимают место и портят вид, но и вызывают тревогу у жителей за собственную безопасность.

Сначала транспорт увезут на спецстоянку, где он будет ожидать своего владельца. Если его не найдут, то авто отправят на утилизацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

