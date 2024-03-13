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Новости

13 марта, 16:45

Новости

Новости регионов: сотрудники МЧС проводят учения в пяти регионах России

Новости регионов: сотрудники МЧС проводят учения в пяти регионах России

Новости регионов: пожар произошел в Цемесской роще в Новороссийске

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МЧС проводит масштабные учения по ликвидации ДТП. Они идут на участках трассы Москва – Казань. Спасатели тренируются в Орехово-Зуевском районе Московской области и еще четырех регионах, где пролегает М-12 "Восток". По сценарию из-за аварии на дороге образовались огромные пробки и разлилось топливо. Спасателям предстоит отработать порядок действий в подобных ЧП.

Тем временем в Новороссийске начали поиски виновных в пожаре в Цемесской роще. По версии следователей, 40 квадратных метров природного памятника загорелись в результате поджога мусора или неаккуратного обращения с огнем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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