Сахалинский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

Пепловый выброс на высоту 3 километра произошел на курильском вулкане Эбеко. Об этом сообщается в телеграм-канале управления МЧС РФ по Сахалинской области.

"Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 километров", – уточнило ведомство.

По информации МЧС, в Северо-Курильске пеплопада не было, запаха сероводорода не присутствовало, также угрозы для жизнедеятельности граждан отсутствуют.

Ранее в юго-западной префектуре Кагосима на острове Кюсю в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. Инцидент носил взрывной характер и случился в кратере Минамидакэ. Столб пепла и дыма достиг 5 тысяч метров впервые с 2020 года, а камни и сгустки лавы разошлись на 1,3 тысячи метров.

До этого извержение вулкана зафиксировали на острове Суваносэ, который расположен на юго-западе Японии, в 270 километрах к югу от крупного города Кагосима. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Японское правительство сформировало кризисный штаб для сбора информации в связи с инцидентом.

6 января вулкан Эбеко, который находится на северокурильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 километров на юго-восток от вулкана.

Новости мира: тысячи жителей Исландии остались без горячей воды из-за извержения вулкана