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01 января, 05:35

Происшествия

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 километров

Фото: ТАСС/Верещака Елена

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла. Об этом со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает РИА Новости.

"Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 110 километров на запад-северо-запад от вулкана", – указано в сообщении.

С 27 декабря 2023 года наблюдается новое эксплозивное извержение Ключевского вулкана. Предыдущее мощное вулкана продолжалось с 23 июня по 1 ноября 2023 года и завершилось крупным выбросом пепла на высоту до 14 километров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела 11 альпинистов, погибших из-за извержения вулкана Марапи, начавшегося на острове Суматра в Индонезии. Позже количество погибших возросло до 13 человек.

До этого очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Высота эруптивной колонны составила порядка 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

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