Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 13

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Число жертв извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 13, сообщил глава поисково-спасательной службы Паданг Абдул Малик, которого цитирует его РИА Новости.

10 альпинистов по-прежнему числятся пропавшими без вести. При этом спасатели смогли эвакуировать 52 человека. Малик рассказал, что проведению спасательной операции мешают продолжающаяся вулканическая активность и плохие погодные условия.

Ранее говорилось об 11 погибших. Около 75 альпинистов начали восхождение на вулкан Марапи, на острове Суматра 2 декабря. Восьмерых из них спасли 3 декабря.

Власти Индонезии объявили третий из четырех уровней опасности из-за извержения и перекрыли зону вблизи Марапи. Пепел накрыл несколько деревень. Представители властей раздают жителям маски и советуют носить очки для защиты глаз.