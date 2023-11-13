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Очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Об этом со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщает газета La Sicilia.

Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана. Согласно данным института, высота эруптивной колонны составила порядка 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

Уточняется, что извержение не повлияет на работу аэропорта сицилийского города Катания. Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, извержения зачастую приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.

Ранее сообщалось, что на южных склонах Ключевского вулкана на Камчатке продолжают изливаться лавовые потоки попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам.

До этого вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении вглубь полуострова.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла