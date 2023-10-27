Со склонов Ключевского вулкана на Камчатке попеременно сходят два лавовых потока

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На южных склонах Ключевского вулкана на Камчатке продолжают изливаться лавовые потоки попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам. Об этом сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Также сообщается, что на вулкане произошел выброс пепла на высоту до 5,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла распространяется на 280 километров к юго-востоку от вулкана, в сторону Камчатского залива.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа отсутствуют какие-либо населенные пункты.

Днем 26 октября извергающийся камчатский вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Тогда в региональном управлении МЧС заявили, что не исключено выпадение незначительного количества пепла в населенных пунктах Мильковского муниципального района.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла