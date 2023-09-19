Спасатели нашли шестерых туристов, пропавших на Камчатке

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Спасатели нашли группу из шести пропавших в районе вулкана Толбачик на Камчатке туристов. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой МЧС России", – указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что туристы не нуждаются в медицинской помощи, спасатели доставляют их в Козыревск на высокопроходимой технике.

Ранее о пропаже группы туристов сообщил мужчина, дожидавшийся их возвращения на стоянке "Клешня" у подножия вулкана Плоский Толбачик. Группа туристов вышла на маршрут с 14 сентября, связь с ними отсутствовала.

На их поиски отправились специалисты Поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России.

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