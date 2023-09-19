Группа из 6 туристов пропала на Камчатке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели на Камчатке ищут группу из шести туристов, которые пропали в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

О пропаже группы туристов сообщил мужчина, дожидавшийся их возвращения на стоянке "Клешня" у подножия вулкана Плоский Толбачик. Группа туристов вышла на маршрут с 14 сентября и была зарегистрирована в МЧС. На данный момент связь с ними отсутствует.

"К месту поисков уже следуют специалисты Поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в готовности также находится вертолет Ми-8 МЧС России в Елизовском районе.

Ранее сообщалось о гибели туриста при восхождении на вулкан Николка на Камчатке. В походе участвовали два человека, они отправились в путь 11 сентября, не зарегистрировав свой маршрут. В связи со случившимся следователи организовали процессуальную проверку.

Пепловая буря на Камчатке попала на видео