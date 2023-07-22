Тонувшего мужчину спасли на Большом садовом пруду на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину на Большом Садовом пруду, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Дежурная смена поисково-спасательной станции "Академическая" заметила человека во время патрулирования. Спасатели сразу же подняли его на борт катера и доставили на станцию, где оказали первую помощь. После этого его передали бригаде скорой помощи.

От госпитализации пострадавший 1986 года рождения отказался. Причиной ЧП стало купание в запрещенном месте.

7 июля мужчина упал в Москву-реку с Живописного моста на северо-востоке города. Патрулирующая акваторию реки дежурная смена поисково-спасательной станции "Карамышево" увидела, как с моста упал человек. Спасатели незамедлительно направились к месту происшествия и в 30 метрах от берега подняли с поверхности воды мужчину. Он находился без сознания.

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