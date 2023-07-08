Упавшего в Москву-реку с Живописного моста мужчину спасли

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Мужчина упал в Москву-реку с Живописного моста на северо-востоке города, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел вечером 7 июля. Патрулирующая акваторию реки дежурная смена поисково-спасательной станции "Карамышево" увидела, как с моста упал человек. Спасатели незамедлительно направились к месту происшествия и в 30 метрах от берега подняли с поверхности воды мужчину. Он находился без сознания.

Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, где ему оказали первую помощь. Позднее мужчину госпитализировали. Причины происшествия выясняются.

Ранее в Бурятии нашли еще одного туриста, который пропал при сплаве на реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района. Его удалось обнаружить при авиаразведке реки. Поиски еще одного туриста продолжаются.

О происшествии стало известно 6 июля. Уточнялось, что перевернулись четыре катамарана с восемью туристами. Семь человек спаслись, судьба одного неизвестна.

Двух пропавших в Бурятии туристов нашли живыми