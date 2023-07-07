Обнаружен еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии

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В Бурятии нашли еще одного туриста, который пропал при сплаве на реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района, сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

Его удалось обнаружить при авиаразведке реки. Спасатели направляются на место. Поиски еще одного туриста продолжаются.

О происшествии стало известно 6 июля. Уточнялось, что перевернулись четыре катамарана с восемью туристами. Семь человек спаслись, судьба одного неизвестна.

На фоне ЧП региональная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Двух пропавших в Бурятии туристов нашли живыми