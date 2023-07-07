Центр Москвы перекроют 8 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:26

Происшествия

Обнаружен еще один турист, пропавший при сплаве в Бурятии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Бурятии нашли еще одного туриста, который пропал при сплаве на реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района, сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

Его удалось обнаружить при авиаразведке реки. Спасатели направляются на место. Поиски еще одного туриста продолжаются.

О происшествии стало известно 6 июля. Уточнялось, что перевернулись четыре катамарана с восемью туристами. Семь человек спаслись, судьба одного неизвестна.

На фоне ЧП региональная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Двух пропавших в Бурятии туристов нашли живыми

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика