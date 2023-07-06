Прокуратура организовала проверку после происшествия с катамаранами в Бурятии

Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Прокуратура Бурятии организовала проверку на фоне ЧП на реке Снежной, где перевернулись катамараны с восемью туристами. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства по региону.

"По предварительным данным, четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве по реке. В настоящее время местонахождение пятерых человек не известно. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам происшествия", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

6 июля стало известно, что при сплаве по реке Снежной рядом с населенным пунктом Выдрино перевернулись катамараны с туристами. Информация об инциденте поступила от оперативного дежурного единой дежурной диспетчерской службы Кабанского района.

На территорию ЧП выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

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