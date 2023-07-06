Катамараны с 8 туристами перевернулись в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Служба спасения Красноярского края"

Четыре катамарана с восемью туристами перевернулись при сплаве на реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района в Бурятии. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МЧС.

Отмечается, что трем туристам удалось спастись, судьба пятерых неизвестна. Сообщение о случившемся поступило от оперативного дежурного единой дежурной диспетчерской службы Кабанского района.

На место случившегося выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, добавили в ведомстве.

Ранее группа из 14 туристов пострадала из-за опрокидывания катамаранов на реке в Карачаево-Черкесии. В результате ЧП погиб как минимум один человек.

До этого 17 человек погибли при крушении лодки в Бангладеш. Всего в лодке находились 48 человек, из них 30 смогли спастись, один человек числился пропавшим без вести.

Два человека погибли в результате ЧП с катамараном в Черном море