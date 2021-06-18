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Происшествия

16:41

Группа туристов пострадала при опрокидывании катамаранов на реке в КЧР

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На реке в Карачаево-Черкесии опрокинулись катамараны, в результате чего пострадала группа туристов. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Instagram.

"Группа туристов из 14 человек отправилась в сплав на двух катамаранах самостоятельно, не зарегистрировавшись при этом в МЧС. Во время сплава катамараны перевернулись, 12 человек выбрались, на данный момент их жизни ничего не угрожает. Они доставлены в больницу в Карачаевске для обследования", – написал Темрезов.

Он добавил, что в результате ЧП погиб один человек. Еще одного разыскивают спасатели.

Ранее на озере в Приморье пропала супружеская пара, которая каталась на лодке с маленьким ребенком. Ребенка обнаружили в тяжелом состоянии в лодке в семи километрах от привала, у него диагностировали переохлаждение.

По факту исчезновения супругов заведено уголовное дело по статье "Убийство".

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