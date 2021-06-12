Супруги пропали на озере Ханка в Приморье, их ребенка обнаружили в тяжелом состоянии

09:18
Фото: primorsky.sledcom.ru
На озере Ханка в Приморье пропала супружеская пара, которая каталась на лодке с маленьким ребенком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК.
"Десятого июня 2021 года семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, вышла на надувной лодке с мотором на акваторию озера Ханка в районе села Камень-Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенка обнаружили в тяжелом состоянии в лодке в семи километрах от привала, у него диагностировали переохлаждение.
По факту исчезновения супругов заведено уголовное дело по статье убийство.
На место направились следователи и следователи-криминалисты следственного управления, осмотрели лагерь, автомобиль и место, где найдена надувная лодка.
Ранее следователи начали проверку после обнаружения трупов мужчины и женщины на востоке столицы. В ходе осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время эксперты выясняют причины смерти.
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