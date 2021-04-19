Трое пропавших в Непале российских альпинистов нашлись

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Трое российских альпинистов, пропавших при восхождении в Гималаях, нашлись, сообщает "Газета.ру". В ближайшее время их оставят в больницу в Катманду.
Шерпы отследили россиян между базовыми лагерями 3 и 4. Один из них уже находится в лагере, еще двоих доставят вертолетом. Информации об их самочувствии пока нет.
Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев пропали без вести, когда пытались подняться на Аннапурну. Горный массив является десятым по высоте из 14 восьмитысячников мира.
Ранее сообщалось, что ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда, что спровоцировало наводнение в нескольких районах штата. Во избежание дальнейшего бедствия власти начали эвакуацию из населенных пунктов, расположенных ниже гидроэлектростанции NTPC и Риши Ганга, по которым пришелся главный удар стихии.
В результате схода ледника погибли семь человек. Еще 125, как заявил главный министр штата Тривендра Сингх Рават, остаются в статусе пропавших без вести. При этом 16 рабочих живыми извлекли из обрушенного тоннеля.
В Индии сошедший ледник убил десятки человек
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