Не менее 23 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Туниса – СМИ

Фото: ITAR-TASS/Анатолий Струнин

Кораблекрушение произошло у берегов Туниса. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информацию представителя тунисского Красного полумесяца.

Сообщается, что на момент крушения в лодке находились свыше 90 человек. На помощь им отправились военно-морские силы Туниса. В результате спасательной операции удалось живыми вытащить из воды 70 человек.

"Другие 23 утонули в лодке", – рассказал источник агентства.

Он уточнил, что на указанном судне африканские мигранты пытались пересечь Средиземное море от Ливии до Италии.

Ранее 17 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Туниса. Корабль плыл из ливийского порта Зувара.

До этого не менее 28 человек стали жертвами столкновения катера и баржи в Бангладеш. Трагедия произошла на реке Падма в городе Шибчар.