Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов назвал три простых правила безопасности детей на воде

Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"
Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов провел для жителей столицы бесплатную лекцию об опасностях, с которыми дети сталкиваются летом в природной среде и городе. По его словам, вода является наиболее частой причиной детской смертности.
Так, Леонов напомнил три простых правила, которые помогут спасти жизнь.
"Тысячи детей этим летом могут оказаться в опасных ситуациях на воде, и к сожалению – многим это будет стоить жизни. Это чудовищные цифры. Есть представление, что тонущий ребенок будет громко кричать и размахивать руками", – рассказал Леонов.
Он также добавил, что такое бывает лишь в кино. В реальной жизни уходящий под воду человек не может громко кричать ввиду нехватки воздуха. Именно поэтому детей нельзя выпускать в самостоятельное плавание.
Как отметил Олег Леонов, родителям необходимо знать три главных правила. Нельзя оставлять маленьких детей одних, играющих у водоема. Взрослые могут отвернуться и не заметить, как ребенок окажется в воде.
Кроме того, необходимо всегда надевать на ребенка спасательный жилет, если он находится в лодке или другом судне. Также не стоит отпускать его одного в воду, даже если юный житель умеет хорошо плавать.
Ранее Леонов обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.
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