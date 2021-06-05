Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов назвал три простых правила безопасности детей на воде

Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"

Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов провел для жителей столицы бесплатную лекцию об опасностях, с которыми дети сталкиваются летом в природной среде и городе. По его словам, вода является наиболее частой причиной детской смертности.

Так, Леонов напомнил три простых правила, которые помогут спасти жизнь.

"Тысячи детей этим летом могут оказаться в опасных ситуациях на воде, и к сожалению – многим это будет стоить жизни. Это чудовищные цифры. Есть представление, что тонущий ребенок будет громко кричать и размахивать руками", – рассказал Леонов.

Он также добавил, что такое бывает лишь в кино. В реальной жизни уходящий под воду человек не может громко кричать ввиду нехватки воздуха. Именно поэтому детей нельзя выпускать в самостоятельное плавание.

Как отметил Олег Леонов, родителям необходимо знать три главных правила. Нельзя оставлять маленьких детей одних, играющих у водоема. Взрослые могут отвернуться и не заметить, как ребенок окажется в воде.



Кроме того, необходимо всегда надевать на ребенка спасательный жилет, если он находится в лодке или другом судне. Также не стоит отпускать его одного в воду, даже если юный житель умеет хорошо плавать.

Ранее Леонов обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.