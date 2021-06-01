Дмитрий Певцов призвал провести федеральный аудит помещений под детские кружки и секции

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Народный артист РФ и общественный деятель Дмитрий Певцов в День защиты детей выступил с предложением провести федеральный аудит помещений, которые можно было бы отдать под детские кружки и секции.

"Сегодня все начальники будут рапортовать, как много сделано для детей. Не сомневаюсь, сделано. Но есть и проблемы. Мы уже не первый месяц боремся за то, чтобы детям вернули театральную студию-мастерскую на улице Олонецкой в Отрадном. Здание стоит полузаброшенным 7 лет, а детям туда нельзя. И таких ситуаций полно не только в Москве. Помещений, которые можно отдать детям в Москве и в России, множество. Давайте найдем их и отдадим детям. Ведь все лучшее – детям!" – заявил Певцов, выступая на праздничном мероприятии в СВАО.

Актер посетил детские праздники в Отрадном, Лианозове и Алтуфьевском районе и пожелал юным жителям Москвы новых друзей, насыщенного лета и хороших отношений с родителями. Также Певцов оценил работу творческих коллективов, некоторые из которых оказались ему знакомы по совместной работе в рамках проекта "Все еще будет".

Ранее тележурналист Тимофей Баженов дал совет родителям, как обезопасить детей летом. По его словам, лучшая защита детей в дни школьных каникул – это разъяснение правил безопасного поведения. В частности, он призвал взрослых рассказать детям о правилах дорожного движения, о том, что нельзя далеко уходить от дома и общаться с незнакомыми людьми.