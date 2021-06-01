Светлана Разворотнева передала подарки детям онкологического центра имени Н. Н. Блохина

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Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева приняла участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Вместе с волонтерами партии "Единая Россия" она посетила маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина и передала им подарки.

"Надеемся, что эти игрушки помогут ребятам отвлечься от тягот болезненного процесса лечения и напомнят им, что очень многие люди думают о них и желают им скорейшего выздоровления и счастья", – сказала она.

Также Разворотнева посетила концерт SummerFest, организованный учениками Детской музыкальной школы имени Глинки. Там она заявила о необходимости вернуть престиж российского образования и создать особые условия для творческого развития молодежи.

Разворотнева добавила, что отказ от ЕГЭ и возвращение к системе традиционных экзаменов в школе, а также предоставление новых возможностей для раскрытия творческого и спортивного потенциала детей и молодежи способны его значительно повысить.

По ее мнению, День защиты детей не просто первый праздник лета, но и повод привлечь внимание общества к реальным проблемам подрастающего поколения.

Благотворительная акция поддержки детей с онкологическими заболеваниями "Коробка храбрости" проводится в ЮАО по инициативе местного отделения "Единой России". Раз в квартал жители округа, общественные деятели, муниципальные депутаты и депутаты Мосгордумы собирают игрушки, которые затем передают в онкологический центр.

Ранее правозащитница выступила за бесплатные бассейны и кружки для детей. Она считает, что будущее и развитие детей не должны зависеть от кошелька родителей.