Светлана Разворотнева передала подарки детям онкологического центра имени Н. Н. Блохина

Фото: Екатерина Бибикова
Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева приняла участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Вместе с волонтерами партии "Единая Россия" она посетила маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина и передала им подарки.
"Надеемся, что эти игрушки помогут ребятам отвлечься от тягот болезненного процесса лечения и напомнят им, что очень многие люди думают о них и желают им скорейшего выздоровления и счастья", – сказала она.
Также Разворотнева посетила концерт SummerFest, организованный учениками Детской музыкальной школы имени Глинки. Там она заявила о необходимости вернуть престиж российского образования и создать особые условия для творческого развития молодежи.
Разворотнева добавила, что отказ от ЕГЭ и возвращение к системе традиционных экзаменов в школе, а также предоставление новых возможностей для раскрытия творческого и спортивного потенциала детей и молодежи способны его значительно повысить.
По ее мнению, День защиты детей не просто первый праздник лета, но и повод привлечь внимание общества к реальным проблемам подрастающего поколения.
Благотворительная акция поддержки детей с онкологическими заболеваниями "Коробка храбрости" проводится в ЮАО по инициативе местного отделения "Единой России". Раз в квартал жители округа, общественные деятели, муниципальные депутаты и депутаты Мосгордумы собирают игрушки, которые затем передают в онкологический центр.
Ранее правозащитница выступила за бесплатные бассейны и кружки для детей. Она считает, что будущее и развитие детей не должны зависеть от кошелька родителей.
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