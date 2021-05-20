В Москве прошел пикет против сноса гаражей, о котором ранее высказались правозащитники

Фото: Екатерина Бибикова

У музея современного искусства "Гараж" в Москве прошел одиночный пикет с целью привлечь внимание к проблеме сноса гаражей в городе.

Активист вышел ко входу в музей с плакатом: "Господин Абрамович, спасли этот гараж, спасите и наши!"

"Москвичи вносят в бюджет столицы огромные деньги и вправе рассчитывать на то, что у них будут гаражи. Однако гаражи сносят, а значит, мой ответ на эту ситуацию будет не менее абсурдным: я хочу, чтобы их спасли богатейшие бизнесмены страны, например Роман Абрамович", – заявил митингующий.

С требованием решить проблему сноса гаражей ранее выступила правозащитница и член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Она предложила предоставить москвичам, которые остаются без парковочных мест, достойную альтернативу.

Разворотнева также прокомментировала одиночный пикет в защиту ее идеи.

"Не знакома с инициативой этого человека и почему выбор пал именно на данного бизнесмена, но проблема с гаражами действительно серьезная. Решить это можно строительством многоуровневых паркингов при совместном участии бюджета и бизнеса", – пояснила она.

По мнению Разворотневой, москвичей, гаражи которых были снесены, необходимо обеспечить бесплатными парковочными местами. При этом остальным необходимо дать право приобрести машино-место по 150–300 тысяч рублей или получить рассрочку до 10 лет.

"Власти Москвы в ответе за благополучие и комфорт жителей столицы. Именно в интересах простых людей должен развиваться наш мегаполис. Если такой флешмоб позволит обратить внимание на проблему, то я буду только за", – заключила она.

Ранее на юге Москвы состоялся автопробег. Вместе с жителями округа в нем участвовала и сама Разворотнева – инициатор программы "Доступный гараж".

По программе все владельцы снесенных гаражей и льготники должны получить бесплатные места на многоуровневых автомобильных стоянках.