Правозащитница Разворотнева выступила за бесплатные бассейны и кружки для детей

Фото: Екатерина Бибикова
Средства, потраченные родителями на занятия в платных кружках и секциях для детей, должны быть компенсированы из бюджета столицы. Так считает член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева.
О своем предложении она рассказала во время флешмоба в поддержку инициативы обеспечить бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами каждый район города.
"Наша задача – гарантировать досуг и занятость подрастающему поколению россиян, развить их здоровье и раскрыть потенциал. Бесплатными и современными культурно-досуговыми центрами, спортивными комплексами и бассейнами должен быть обеспечен каждый район Москвы", – считает Разворотнева.
Она также добавила, что будущее и развитие детей не должны зависеть от кошелька родителей, поэтому внеклассные занятия в кружках должны быть доступны всем. Поэтому правозащитница предлагает компенсировать занятия в платных секциях.
Ранее член Общественной палаты РФ, руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева встретилась с жителями ветхих домов на Варшавском шоссе.
Горожане требуют приближения сроков расселения по реновации, которое запланировано на 2029–2031 годы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: