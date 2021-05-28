Правозащитница Разворотнева выступила за бесплатные бассейны и кружки для детей

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Средства, потраченные родителями на занятия в платных кружках и секциях для детей, должны быть компенсированы из бюджета столицы. Так считает член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева.

О своем предложении она рассказала во время флешмоба в поддержку инициативы обеспечить бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами каждый район города.

"Наша задача – гарантировать досуг и занятость подрастающему поколению россиян, развить их здоровье и раскрыть потенциал. Бесплатными и современными культурно-досуговыми центрами, спортивными комплексами и бассейнами должен быть обеспечен каждый район Москвы", – считает Разворотнева.

Она также добавила, что будущее и развитие детей не должны зависеть от кошелька родителей, поэтому внеклассные занятия в кружках должны быть доступны всем. Поэтому правозащитница предлагает компенсировать занятия в платных секциях.

Ранее член Общественной палаты РФ, руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева встретилась с жителями ветхих домов на Варшавском шоссе.

Горожане требуют приближения сроков расселения по реновации, которое запланировано на 2029–2031 годы.