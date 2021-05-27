Разворотнева просит власти расселить жителей ветхих домов на Варшавском шоссе

Фото: Екатерина Бибикова
Член Общественной палаты РФ, руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева встретилась с жителями ветхих домов на Варшавском шоссе.
Горожане требуют приближения сроков расселения по реновации, которое запланировано на 2029–2031 годы. Но дело в том, что стартовых площадок под строительство нового жилья в Донском районе не хватает.
По мнению жильцов, дома № 4, к.3 и № 25 находятся в полуразрушенном состоянии. В похожей ситуации находятся жители домов № 4, к.3, № 29 и № 31.
Светлана Разворотнева ранее просила городские власти рассмотреть возможность переселения граждан из разрушающихся зданий в первый или второй этап реновации в районе, но проблема не решилась.
"Безусловно, мы не можем оставаться в стороне и надеемся привлечь к этой ситуации внимание властей и общественности. Во многих районах столицы происходит борьба за стартовые площадки – собственники не хотят менять место жительства, их устраивают насиженные места. У этих протестов есть оборотная сторона медали: переехать не могут и те, кто остро в этом нуждается", – отметила она.
Вместе со Светланой Разворотневой жители обсудили возможные варианты решения данного вопроса. К примеру, некоторые предлагают рассмотреть территорию на Варшавском шоссе, владение 8а–10а, в качестве места застройки. Сейчас там находятся два нежилых здания, но одно из них находится в частной собственности.
Также в случае признания жилья аварийным возможно расселение граждан в другие районы столицы, однако не все из них согласны с таким вариантом.
Ранее Светлана Разворотнева предложила создать программу по компенсации средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях.
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