Светлана Разворотнева выступает за бесплатный проезд для детей до места учебы

Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева предложила создать программу по компенсации средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях. Об этом она сообщила во время публичной акции "За цветущее будущее".

Участники акции высадили кусты сирени в знак солидарности с общественницей и заботы о подрастающем поколении. Правозащитница сравнила высадку растений с отношением общества к детям: сколько сил будет вложено в цветок или деревце, таким оно и вырастет.

"Нашим детям необходима поддержка государства. Раскрытие их потенциала, их будущие возможности не должны зависеть от кошелька родителей. Москва – особенный город, поэтому в его силах дать юным москвичам исключительный старт в надежное и счастливое будущее", – сказала она.

Разворотнева считает, что в школы необходимо вернуть программу продленного дня, а также организовать бесплатный проезд до места учебы. Кроме того, она предлагает гарантировать всем московским детям ежегодный летний отдых за счет государства.

Правозащитница заявила, что у детей должна быть возможность развиваться в спортивных и творческих направлениях. Для этого в каждом районе должны быть современные спортивно-досуговые комплексы и бассейны с бесплатными занятиями.

"Компенсация средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях, даст новые возможности для детей, семьи которых не имеют средств на дополнительную занятость подрастающего поколения", – добавила Разворотнева.

Ранее Разворотнева предложила возводить в городе многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготникам. Для остальных жителей столицы член Общественной палаты рекомендовала установить цену на машино-место в пределах 150–300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.