Собянин поздравил юных москвичей с Днем защиты детей

16:29
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил юных жителей столицы с Днем защиты детей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Мэр пожелал маленьким москвичам и их родителям крепкого здоровья и радости. Кроме того, он выразил уверенность, что в столице ни один ребенок не останется без заботы и внимания взрослых.
"В День защиты детей хочу пожелать ребятам и родителям крепкого здоровья, тепла и радости", – написал градоначальник.
Градоначальник добавил, что в столице проживает свыше 2 миллионов детей и город очень многое делает, чтобы они росли, развивались и учились в комфортных условиях.
Ранее член Общественной палаты РФ и руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева провела опрос с целью выявить наиболее популярные секции для развития детей. Выяснилось, что чаще всего родители предпочитают бассейны, музыкальные кружки и курсы иностранных языков.
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