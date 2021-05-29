Для развития детей москвичи выбирают спорт и творчество

Фото: Екатерина Бибикова
Член Общественной палаты РФ и руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева провела опрос, в ходе которого стало известно, что москвичи предпочитают творческие и спортивные внеклассные занятия для своих детей.
По предварительным данным опроса, самыми популярными занятиями стали бассейны, музыкальные кружки и курсы иностранных языков и программирования. На данный момент в опросе приняли участие несколько тысяч москвичей, анализ анкет продолжается.
"Наличие бесплатных бассейнов, современных спортивно-досуговых центров в каждом районе Москвы в корне изменит жизнь очень многих людей. Подобный подход к детскому и молодежному досугу, возможности, которые он предоставит подрастающему поколению – наша надежная инвестиция в будущее страны", – заявила Разворотнева в ходе фестиваля в честь Дня защиты детей "Здесь исполняются мечты".
Мероприятие состоялось на праздничной площадке в Сквере Ветеранов. Там дети и родители смогли поучаствовать в танцевальных флешмобах, ознакомиться с выступлением детских музыкальных коллективов, а также стать участниками нескольких мастер-классов.
Участники фестиваля поддержали инициативу правозащитницы и отметили, что не все родители могут позволить себе платные занятия для детей. В особой зоне риска находятся неблагополучные семьи.
Ранее Разворотнева выступила за бесплатные бассейны и кружки для детей. О своем предложении она рассказала во время флешмоба в поддержку инициативы обеспечить бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами каждый район города.
Она также добавила, что будущее и развитие детей не должны зависеть от кошелька родителей, поэтому внеклассные занятия в кружках должны быть доступны всем. Поэтому правозащитница предлагает компенсировать занятия в платных секциях.
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