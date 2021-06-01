Баженов дал совет, как родителям обезопасить детей летом

20:07
Фото: Максим Манюров
Тележурналист Тимофей Баженов дал совет родителям, как обезопасить детей летом. По его словам, лучшая защита детей в дни школьных каникул – это разъяснение правил безопасного поведения.
"Наступает летняя пора, когда дети большую часть своего времени будут проводить на свежем воздухе. Но лето – это не только радость каникул, но и сопутствующие риски. Где бы ни очутился ваш ребенок – в детском лагере, в деревне у бабушки, пошел ли купаться на речку или играть в лесу – все это при высокой интенсивности солнца, активности насекомых, пище, которая быстро портится, может доставить серьезные неприятности", – отметил он.
Чтобы отдых был полноценным и приятным, Баженов посоветовал объяснить ребенку, как себя правильно вести. В частности, он призвал взрослых рассказать детям о правилах дорожного движения, о том, что нельзя далеко уходить от дома и общаться с незнакомыми людьми.
Зоной опасности, по словам эксперта, служат открытые водоемы, улицы с интенсивным движением, лесные массивы в период активности насекомых и многое другое.
"За один день нельзя сформировать у ребенка навыки обеспечения личной безопасности, поэтому почаще проводите с детьми беседы, объясняя важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь", – заключил тележурналист.
Ранее в СК рассказали, как обезопасить детей в интернете. Специалисты призвали не публиковать в интернете личную информацию, интимные фото и не общаться с незнакомыми людьми.
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