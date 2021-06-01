В СК рассказали, как обезопасить детей в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы не стать жертвой преступления, детям не стоит публиковать в интернете личную информацию, интимные фото, общаться с незнакомыми людьми. Об этом РИА Новости рассказала руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева.

"Ребенок должен понимать: во-первых, нельзя общаться в сети интернет с посторонними. <...> В любом случае надо знать, как бы далеко ни зашла подобная переписка, что о подобном общении необходимо сообщить взрослым, чтобы не было хуже", – заявила она.

Специалист добавила, что иногда в интернете несовершеннолетних пытаются втянуть в травлю других людей, деструктивные игры и движения, а также в незаконные протестные акции. Для этого давят на их максимализм и отсутствие инстинкта самосохранения, желание показать себя, а также неправильно понятое чувство патриотизма, пояснила Минаева.

Она также предостерегла от участия детей в движениях зацеперов и руферов. По ее словам, о попадании ребенка под негативное влияние свидетельствует смена его имиджа и поведения.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях. По ее словам, все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. Не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.

Идею поддержали в Госдуме.

