Олег Леонов: в России должна появиться система оповещения о пропавших детях

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и эксперт по безопасности Олег Леонов обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.

"Во многих странах мира существует система оперативного оповещения населения в том случае, когда пропадает ребенок. В Америке – это известная система Amber Alert. Принцип у нее такой: после поступления сообщения о пропаже ребенка информация экстренно передается в СМИ, на радио и телевидение, размещается на электронных рекламных щитах в пределах городов и вдоль дорог. Благодаря оперативному распространению информации большинство детей находят в первые часы с момента пропажи", – отметил Леонов.

Он напомнил, что в мероприятиях, которые посвящены Дню пропавших детей, с 2019 года принимает участие Останкинская телебашня. Ролик с ориентировками на детей можно увидеть до 1 июня.



Леонов отметил, что главное в поисках – время, именно поэтому распространение информации должно происходить быстро и по разным каналам. Сейчас с помощью СМС-рассылок появилась возможность рассылать информацию о пропавших людях абонентам, которые находятся недалеко от пропавших, рассказал координатор, добавив, что поискам также необходима поддержка всех средств массовой информации – от телевидения до телеграм-каналов.

По данным координатора поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", за 2020 год поступило более 6 500 заявок на поиск детей. Из них 5 730 детей были найдены живыми. За 10 лет существования отряда пропавшими были заявлены более 22 000 несовершеннолетних.

Ранее Леонов предложил создать реестр бездомных людей. По словам специалиста, данная мера поможет поискам пропавших, а также поспособствует оказанию системной медицинской помощи и возвращению в общество.