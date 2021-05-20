Координатор "Лиза Алерт" призвал ввести льготную пенсию для добровольцев

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил о необходимости простимулировать активных добровольцев и волонтеров льготными пенсиями. Об этом сообщает РИА Новости.
Он предложил обеспечивать добровольцев и волонтеров страхованием, квотами при поступлении на госслужбу, а также более активно заключать соглашения между ними и госструктурами.
Леонов отметил, что добровольцы активно взаимодействуют не только с госструктурами, но и с родственниками пропавших людей и журналистами. Однако инициатива исходит от самих волонтеров, а не от чиновников.
"В большинстве случаев эту инициативу проявляют сами добровольцы, потому что чиновники только на словах готовы идти навстречу, и очень часто им легче не делать вообще ничего. Чиновники часто связаны по рукам и ногам должностными инструкциями и боятся сделать шаг в сторону", – пояснил он.
Координатор напомнил, что уже не первый год добровольцы отряда просят госструктуры о доступе к камерам видеонаблюдения, однако все время получают отказ.
Ранее Леонов провел ежегодные весенние сборы новых добровольцев на полигоне Московского учебного центра ФПС в подмосковных Апаринках. Он отметил, в этом году грибной сезон начался раньше, чем обычно. В связи с этим может понадобиться помощь добровольцев в поисках пропавших без вести.
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