Координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов предложил создать реестр бездомных людей

Фото: пресс-служба ОНФ

Координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выступил с инициативой создать единый реестр бездомных людей. С этим предложением он выступил на заседании рабочей группы по защите прав бездомных на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По его словам, данная проблема многогранна, для ее решения необходимо сначала посчитать бездомных людей.

"Даже в Москве никто толком не понимает, с каким количеством человек мы имеем дело – это десять тысяч или сто тысяч? Среди них могут быть люди, которых мы ищем. Поэтому нужно создать единый реестр бездомных людей. Это позволит оказывать им системную медицинскую помощь и возвращать их в общество", – уточнил Леонов.

Он также добавил, что большая часть волонтеров из других организаций поддержали его инициативу. Как рассказал Леонов, у каждой благотворительной организации есть перечень людей, которым они помогают. Если объединить эти данные – это поможет как в поиске потерявшихся, так и в дополнительной поддержке бездомным.

"Есть бездомные, которые живут на улице 15 лет, они никогда с нее не уйдут, они к этому привыкли, это их образ жизни. Но есть человек, который оказался на улице позавчера, в силу обстоятельств: либо он дезориентирован и не понимает, где его дом, либо он оказался в сложной жизненной ситуации и хочет вернуться домой", – отметил Леонов.

Он добавил, что некоторые благотворительные организации высказали готовность размещать бездомных у себя.

Ранее Олег Леонов рассказал, как стать волонтером не выходя из дома. Он отметил, что в России растет число желающих заниматься волонтерством, однако не у всех есть возможность участвовать в поисках на местности.