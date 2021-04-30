Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов рассказал, как стать волонтером не выходя из дома

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Чтобы присоединиться к поисково-спасательным отрядам "Лиза Алерт", необязательно выходить из дома, заявил координатор отряда Олег Леонов.

Он отметил, что в России растет число желающих заниматься волонтерством, однако не у всех есть возможность участвовать в поисках на местности.

"В первую очередь, с помощью обычного телефона можно принимать звонки, которые ежедневно поступают на горячую линию отряда: 8 (800) 700-54-52. В сутки обычно раздается 100 звонков, и большинство людей обращается с большой бедой – кто-то из родных и любимых не вышел на связь, не вернулся домой. И здесь счет идет, конечно, на минуты и часы", – сказал Леонов.

Он отметил, что задача оператора – правильно принять информацию, внести ее в базу данных, при необходимости успокоить звонящего. Всему этому в организации обучают. Такой вклад не менее важен, чем работа поисковиков.

Еще один способ помочь – сбор информации о пропавшем. Обычно заявляет о пропаже один из родственников, поэтому для выяснения всех деталей произошедшего требуется связаться с друзьями, коллегами, соседями. Порой оказывается, что человек уехал с приятелями, забыв предупредить об этом близких. Также исчезновение бывает связано с произошедшим ранее конфликтом. Иногда люди предупреждают кого-то о произошедшей ссоре и сообщают приятелям о местонахождении.

Если разговоры ни к чему не привели, помощники "Лиза Алерт" обзванивают больницы и размещают информацию о пропавшем в соцсетях. Если охват большой, то высоки шансы, что откликнется кто-то из видевших человека.

Также необходимо распечатывать бумажные ориентировки. Другие волонтеры после могут развесить эти объявления по городу.

Леонов рассказал, что наиболее затратной с точки зрения человеческих ресурсов является работа по просмотру снимков, сделанных дронами, которые поисковики запускают в надежде зафиксировать пропавшего человека. За один запуск коптер делает тысячи снимков, на каждом из которых среди веток и листвы может быть запечатлен потерявшийся. Отсмотреть эти снимки нужно как можно быстрее, ведь от этого зависит жизнь человека.

В этой работе поисковикам начал помогать искусственный интеллект. Компания "Билайн" разработала алгоритм, способный отсеивать снимки, на которых точно нет людей. Оставшиеся же по-прежнему необходимо отсматривать вручную.

В особо сложных случаях на помощь приходят пользователи сервиса "Яндекс.Толока". Они обрабатывают до 250 тысяч таких фотографий в месяц. Чтобы исключить вероятность ошибки, одни и те же снимки показывают сразу нескольким исполнителям. Благодаря этому отряд "Лиза Алерт" может сэкономить время, которое особенно важно при поисках пропавших в труднодоступных местах.

Координатор отряда рассказал, что еще одна задача работающих удаленно помощников – при помощи телефона выводить из леса заблудившихся.

"Всего существует 26 инструментов, с помощью которых можно дистанционно вывести из леса человека или группу людей. Здесь важно действовать быстро и умело, потому что телефон может в любой момент разрядиться и тогда связи с потерявшимися совсем не будет. Это направление у нас в отряде называется "Лес на связи". Как правильно выводить людей, мы тоже обучаем. Это занимает намного больше времени, чем подготовка к приему звонков и заявок, но зато экономит усилия сотен волонтеров, которым не придется заходить в лес, чтобы найти потерявшихся", – заключил Леонов.

Ранее Леонов провел ежегодные весенние сборы для новых добровольцев отряда. В ходе тренировки добровольцы познакомились с основными методиками поиска на природе, которые были наработаны отрядом за 10 лет существования.