Тело настоятеля монастыря под Костромой нашли в лесу

17:16
Фото: kostroma.sledcom.ru
Настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря нашли мертвым в Костромской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
Уточняется, что в четверг, 15 апреля, в ходе проведения поисковых мероприятий в лесном массиве недалеко от села Борок Буйского района Костромской области обнаружили тело игумена.
Специалисты установили, что вечером 9 апреля священнослужитель покинул территорию монастыря, не оповестив об этом никого из находившихся там лиц. С того дня его начали искать, в поисках участвовали сотрудники полиции, местные жители и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Костромской области.
В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства смерти настоятеля, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что останки пятого погибшего ребенка обнаружили на месте сгоревшего дома в селе Бызово Свердловской области. Ранее там нашли тела четверых детей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: