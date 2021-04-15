Тело настоятеля монастыря под Костромой нашли в лесу

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Настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря нашли мертвым в Костромской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что в четверг, 15 апреля, в ходе проведения поисковых мероприятий в лесном массиве недалеко от села Борок Буйского района Костромской области обнаружили тело игумена.

Специалисты установили, что вечером 9 апреля священнослужитель покинул территорию монастыря, не оповестив об этом никого из находившихся там лиц. С того дня его начали искать, в поисках участвовали сотрудники полиции, местные жители и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Костромской области.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства смерти настоятеля, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что останки пятого погибшего ребенка обнаружили на месте сгоревшего дома в селе Бызово Свердловской области. Ранее там нашли тела четверых детей.