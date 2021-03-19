Тела трех человек обнаружили в машине в Туле

Фото: СК РФ по Тульской области

Тела трех человек нашли в припаркованной машине в Туле. Об этом информирует сайт регионального Следственного управления СК.

Известно, что трупы были обнаружены вечером в четверг, 18 марта.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело", – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что дело открыто по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас на месте случившегося работают сотрудники СК. Причины гибели людей планируется установить при помощи судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщили в СК РИА Новости, предварительно причиной смерти стало отравление угарным газом.

"Другие версии также отрабатываются", – заключили в пресс-службе.

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