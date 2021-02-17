Отец выкинул пятилетнего ребенка с балкона под Тверью

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Пятилетний мальчик попал в больницу после того, как его с балкона выкинул отец. Инцидент произошел в городе Торжке, сообщается на сайте СК РФ по Тверской области.

Мальчик упал на козырек магазина в снег. Врачи диагностировали у несовершеннолетнего ушиб шеи. По предварительным данным, 31-летний отец выкинул сына с балкона третьего этажа, расположенного по улице Дзержинского.

Мотив поступка устанавливается. Сообщение о происшествии было зафиксировано около 8 утра. Мужчина проживал с пострадавшим в квартире. Он заперся с ним в комнате, после чего вышел на балкон и выкинул малолетнего, говорится в заявлении СК.

Ребенок остался жив. Следователи и криминалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые мероприятия.

На прошлой неделе тело младенца обнаружили в Подмосковье. Труп находился в комплексе по переработке отходов в Сергиево-Посадском городском округе.