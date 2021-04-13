Тело пенсионера с огнестрельным ранением нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Труп пожилого мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что тело 75-летнего пенсионера было найдено в Лосиноостровском районе города в доме на Минусинской улице.

"В ходе осмотра тела эксперты зафиксировали огнестрельное ранение височной области головы пенсионера", – рассказал источник.

По факту гибели мужчины начата проверка.

Ранее тело неизвестного мужчины обнаружили в подвале дома на западе столицы. Позднее правоохранительными органами были приняты меры к установлению личности покойного.