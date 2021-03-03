В Северном Медведкове мужчину задержали за убийство пенсионерки

11:47
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники ГСУ СК РФ по столице задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 74-летней женщины на северо-востоке города. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По предварительным данным, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено после ликвидации возгорания в квартире жилого дома в Северном Медведкове. На трупе специалисты обнаружили ножевые ранения.
Подозреваемый 1966 года рождения был оперативно задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ранее в Новосибирске обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Сейчас следствие прорабатывает все возможные версии преступления, в том числе о том, что мужчина убил свою сожительницу, после чего совершил самоубийство.
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