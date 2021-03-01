Житель Калининградской области убил сожительницу из-за храпа

Фото: СК РФ

Жителя Гвардейского района Калининградской области будут судить по обвинению в убийстве сожительницы. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ в регионе.

"Уголовное дело с утвержденным прокурором Гвардейского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу... Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме", – заявила старший помощник руководителя управления по региону Наталья Гацко.

По словам представителя правоохранительного ведомства, ссора 44-летнего подсудимого с подругой произошла из-за храпа 38-летней женщины. Когда мужчина попытался ее разбудить, та начала оскорблять сожителя грубой нецензурной бранью.

Согласно данным следствия, обвиняемый избил, а потом задушил свою подругу. Трагедия произошла в ноябре 2020 года. Избавиться от тела подсудимый не успел, в полицию сообщили соседи мужчины, отметили в СК.

Ранее Следственный комитет РФ показал кадры с места убийства семьи из четырех человек под Нижним Новгородом. В совершении преступления подозревают 26-летнего мужчину.

