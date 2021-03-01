Житель Калининградской области убил сожительницу из-за храпа

15:27
Фото: СК РФ
Жителя Гвардейского района Калининградской области будут судить по обвинению в убийстве сожительницы. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ в регионе.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором Гвардейского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу... Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме", – заявила старший помощник руководителя управления по региону Наталья Гацко.
По словам представителя правоохранительного ведомства, ссора 44-летнего подсудимого с подругой произошла из-за храпа 38-летней женщины. Когда мужчина попытался ее разбудить, та начала оскорблять сожителя грубой нецензурной бранью.
Согласно данным следствия, обвиняемый избил, а потом задушил свою подругу. Трагедия произошла в ноябре 2020 года. Избавиться от тела подсудимый не успел, в полицию сообщили соседи мужчины, отметили в СК.
Ранее Следственный комитет РФ показал кадры с места убийства семьи из четырех человек под Нижним Новгородом. В совершении преступления подозревают 26-летнего мужчину.
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