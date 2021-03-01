В СК назвали причину убийства семьи под Нижним Новгородом

Фото: скриншот видео СК РФ

В Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве семьи, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода напал в гараже на 64-летнего пенсионера. Затем в доме он набросился с ножом на его 63-летнюю жену.

После он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына. Злоумышленник похитил крупную сумму денег и ценности, а затем скрылся с места преступления.

В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников. Тогда она связалась по телефону с отцом, находившимся в другом регионе. Тот попросил соседа сходить к нему домой. Последний обнаружил тела и вызвал полицию.

Впоследствии на территории Владимирской области по подозрению в совершении этого преступления задержали 26-летнего мужчину. Его доставили в Нижний Новгород для допроса. Следователи установили, что подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают сотрудники Следственного комитета.

О гибели семьи из четырех человек в Нижегородской области стало известно накануне. Трагедия произошла в поселке Кудьма – здесь обнаружили тела мужчины, двух женщин и ребенка.

