В Нижегородской области убита семья из четырех человек – СМИ

28 февраля, 22:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Семья из четырех человек, включая ребенка, была убита в поселке Кудьма в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек – мужчина, две женщины и ребенок", – заявил источник, отметив, что на месте преступления работают следователи и оперативники.
По его данным, двое подозреваемых в убийстве были задержаны во Владимирской области.
"В настоящее время во Владимирской области задержаны два человека, они проверятся на причастность в убийстве семьи и четырех человек в Нижегородской области", – рассказал источник.
По предварительным данным, причиной убийства послужил бытовой конфликт.
В управлении СК по Нижегородской области, в свою очередь, сообщили о возбуждении по факту убийства уголовного дела.
"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства четырех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", – говорится в сообщении.
Ранее москвич получил пожизненный срок за убийство супруги и трех ее родственников. Обвинительный вердикт Роману Миронову вынесли присяжные, прокурор в ходе прений сторон просил суд приговорить мужчину к пожизненному сроку.
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