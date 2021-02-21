СК возбудил дело об убийстве матерью своих детей в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет (СК) возбудили уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей на северо-востоке Москвы.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 20 февраля в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду.

Отмечается, что мать совершила убийство детей трех и 11 лет, после чего причинила себе повреждение в области шеи.

"Подозреваемая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", – говорится на сайте СК.

На месте происшествия работают криминалисты. Допрашиваются отец и соседи семьи. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что женщина 1984 года рождения пыталась покончить с собой.