СК возбудил дело об убийстве матерью своих детей в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет (СК) возбудили уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей на северо-востоке Москвы.
По версии следствия, инцидент произошел вечером 20 февраля в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду.
Отмечается, что мать совершила убийство детей трех и 11 лет, после чего причинила себе повреждение в области шеи.
"Подозреваемая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", – говорится на сайте СК.
На месте происшествия работают криминалисты. Допрашиваются отец и соседи семьи. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что женщина 1984 года рождения пыталась покончить с собой.