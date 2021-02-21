Тела двух детей обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

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Тела девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения обнаружили в квартире в Ясном проезде на северо-востоке Москвы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры столицы, брат и сестра проживали с родителями. Мать детей доставлена в медицинское учреждение.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, женщина 1984 года рождения была обнаружена с резаными ранами шеи.

По предварительной версии, она убила детей и пыталась покончить с собой.

Ранее в Подольске организовали проверку после гибели годовалого ребенка, которого мать на непродолжительное время оставила одного в ванне.