Член одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу – СМИ

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Участник одной из самых опасных организованных преступных группировок (ОПГ) 1990-х годов Игорь Буртасов вышел на свободу.

Как сообщает портал Chelny-biz.ru, он был осужден в 2006 году и приговорен к 21 году колонии строгого режима, однако смог выйти раньше.

Буртасов стоял у истоков формирования группировки "29-й комплекс". Его признали виновным в причастности к нескольким убийствам.

ОПГ была создана в Набережных Челнах Мансуром Сафиным. Свое название она получила от одного из районов города.

В начале 90-х в ней состояли около 500 человек. Банда орудовала на территории Татарстана, Удмуртии, Москвы, Подмосковья и Украины.

Следователи установили причастность ОПГ к 21 убийству, а также семи случаям похищений и незаконного лишения свободы.

Следственный комитет (СК) ранее завершил расследование дела о группировке Олега Медведева, известного в криминальном мире по прозвищу Шишкан Раменский.