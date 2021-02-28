Полиция подтвердила задержание подозреваемых в убийстве семьи в Нижегородской области

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В МВД подтвердили задержание двоих подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Сотрудниками УГИБДД УМВД России по Владимирской области задержаны подозреваемые в совершении убийства четырех человек в Нижегородской области", – пресс-службе управления МВД России по Владимирской области.

Как сообщалось, семья из четырех человек, включая ребенка, была убита в поселке Кудьма в Нижегородской области. В региональном управлении СК сообщили о возбуждении по факту убийства уголовного дела.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил о задержании двоих подозреваемых во Владимирской области.