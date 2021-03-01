Видео: СК РФ

СК показал кадры с места убийства семьи под Нижним Новгородом. Видео было размещено на официальном YouTube-канале ведомства.

На видео показана работа следователей в доме и в гараже убитых, а также допрос подозреваемого в убийстве.

"26-летний мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода, доставлен к следователям СК для допроса. В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, он задержан", – добавили в следственном управлении СК по Нижегородской области.

О гибели семьи из четырех человек в Нижегородской области стало известно накануне. Трагедия произошла в поселке Кудьма – здесь обнаружили тела мужчины, двух женщин и ребенка.

Подозреваемых в совершении преступления задержали во Владимирской области. Позже эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

