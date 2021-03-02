В Новосибирске обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

12:15
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В одной из квартир в Новосибирске обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями в области головы, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
По предварительным данным, тела 40-летнего мужчины и его 37-летней сожительницы были найдены в понедельник, 1 марта.
При осмотре места происшествия следователи нашли огнестрельное оружие, из которого, предположительно, и были осуществлены выстрелы.
Сейчас следствие прорабатывает все возможные версии преступления, в том числе о том, что мужчина убил свою сожительницу, после чего совершил самоубийство.
По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По делу назначены все необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в одной из школ Арканзаса погиб подросток. Устроивший стрельбу был задержан полицейскими. По предварительным данным, подозреваемый является учеником данной школы.
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