В Новосибирске обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

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В одной из квартир в Новосибирске обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями в области головы, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По предварительным данным, тела 40-летнего мужчины и его 37-летней сожительницы были найдены в понедельник, 1 марта.

При осмотре места происшествия следователи нашли огнестрельное оружие, из которого, предположительно, и были осуществлены выстрелы.

Сейчас следствие прорабатывает все возможные версии преступления, в том числе о том, что мужчина убил свою сожительницу, после чего совершил самоубийство.

По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По делу назначены все необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в одной из школ Арканзаса погиб подросток. Устроивший стрельбу был задержан полицейскими. По предварительным данным, подозреваемый является учеником данной школы.