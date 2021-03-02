Подросток погиб в результате стрельбы в школе в Арканзасе

02:49
Фото: Zuma\TASS/Ann Parry
Стрельба произошла в школе в США. Информацию об этом подтвердили в полицейском департаменте.
Как передает РИА Новости, инцидент случился в американском городе Пайн-Блафф, штат Арканзас. В результате произошедшего пострадал 15-летний подросток. Позднее он умер от полученных ранений.
"Я получил звонок в 14:51 (23:51 1 марта по московскому времени. – Прим. Ред.), о том, что он (пострадавший. – Прим. Ред.) скончался", – заявил пресс-секретарь полиции.
Устроивший стрельбу был задержан полицейскими. По предварительным данным, подозреваемый является 15-летним учеником данной школы.
Полицейские продолжают расследование случившегося. Мотив нападавшего на данный момент не установлен.
Ранее семь человек получили ранения в ходе стрельбы в Филадельфии. По данным СМИ, инцидент произошел в районе автовокзала.
Эксперты Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию отметили резкий рост числа убийств в стране в 2020 году. В частности, количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: