Подросток погиб в результате стрельбы в школе в Арканзасе

Фото: Zuma\TASS/Ann Parry

Стрельба произошла в школе в США. Информацию об этом подтвердили в полицейском департаменте.

Как передает РИА Новости, инцидент случился в американском городе Пайн-Блафф, штат Арканзас. В результате произошедшего пострадал 15-летний подросток. Позднее он умер от полученных ранений.

"Я получил звонок в 14:51 (23:51 1 марта по московскому времени. – Прим. Ред.), о том, что он (пострадавший. – Прим. Ред.) скончался", – заявил пресс-секретарь полиции.

Устроивший стрельбу был задержан полицейскими. По предварительным данным, подозреваемый является 15-летним учеником данной школы.

Полицейские продолжают расследование случившегося. Мотив нападавшего на данный момент не установлен.

Ранее семь человек получили ранения в ходе стрельбы в Филадельфии. По данным СМИ, инцидент произошел в районе автовокзала.

Эксперты Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию отметили резкий рост числа убийств в стране в 2020 году. В частности, количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%.