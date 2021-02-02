Резкий рост числа убийств произошел в США в 2020 году

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Резкий рост числа убийств зафиксировали в США в 2020 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

Согласно исследованию Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию, в 2020 году число убийств в стране увеличилось на 30% по сравнению с 2019 годом. Эксперты отмечают, что подобных прецедентов ранее не было в современной истории США.

В документе уточняется, что количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%. При этом нападений при отягчающих обстоятельствах стало больше на 6%.

29 сентября 2020 года несколько человек погибли при стрельбе с участием полицейских в США. Трагедия произошла в городе Салем в штате Орегон.

27 декабря сообщалось, что три человека стали жертвами стрельбы в США. Еще трое пострадавших получили различные ранения.